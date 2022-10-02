«Многие жизни потрачены впустую»

Самая жуткая футбольная катастрофа с середины прошлого века.

Фото: SURYANTO/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES SURYANTO/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Матч чемпионата Индонезии «Арема» – «Персебая», проходивший в ночь с 1 на 2 октября, завершился чудовищными событиями. После финального свистка болельщики хозяйской команды выбежали на поле, чтобы потребовать от игроков объяснений за поражение со счётом 2:3 и за неудачный старт команды в чемпионате в целом. Но на защиту футболистов бросились местные полицейские. Завязалась драка. Итог – слезоточивый газ, давка, паника, удушения. Как утверждает Reuters, подтверждены случаи гибели 174 человек. 180 получили ранения. Это точно самая значительная футбольная трагедия последних лет.

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Что известно о трагедии?

«В какой-то момент всё превратилось в анархию. Болельщики начали нападать на офицеров полиции и сносить всё на своём пути», – описывает произошедшее один из свидетелей в комментарии для Reuters.

Видеозаписи показывают следующую картинку: сотни болельщиков прорывают охрану и выбегают на газон, пытаясь подойти и поговорить с игроками команды. Тут же рядом появляются десятки вооружённых полицейских. Вспыхивают драки, силовики применяют слезоточивый газ. Кто-то теряет сознание, но большинство бегут к единственному выходу. А там начинается чудовищная давка. Люди падают на землю, но другие не обращают на это внимания. Ситуацию усугубляют полицейские, которые не пытаются успокоить толпу. Некоторым повезло – они выбрались со стадиона и начали крушить полицейские машины и витрины магазинов.

Глава местной больницы сообщил Metro TV, что у части пострадавших зафиксированы черепно-мозговые травмы. А среди погибших есть пятилетний ребёнок.

Президент Индонезии уже поручил соответствующим органам провести расследование случившегося. И заверил, что «это последняя футбольная трагедия в стране». До завершения следствия все игры высшей лиги приостановлены.

В Индонезии пока не комментируют действия полицейских. Однако они уже нарушили правила ФИФА

ФИФА сразу выступила с заявлением, напомнив, что стюарды и полицейские во время футбольных матчей не должны иметь при себе или использовать огнестрельное оружие либо газ для сдерживания толпы. У местной федерации уже запрошен отчёт о случившемся.

«Многие из нас погибли из-за офицеров, которые относились к нам не как к людям. Многие жизни потрачены впустую», – ещё одна цитата 22-летнего пострадавшего.

Один из высокопоставленных чиновников Индонезии заявил, что администрация стадиона нарушила первоначальный протокол. При вместимости в 38 тысяч болельщиков на игру попали 42 тысячи. Это, по его мнению, стало одной из причин трагедии.

Министр спорта Индонезии заявил Kompas TV, что правила безопасности на стадионах будут пересмотрены. И не исключил, что какое-то время все матчи будут проходить без зрителей.