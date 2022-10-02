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53 минуты назад

"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 12

Московское "Динамо" на выезде со счетом 1:2 уступило грозненскому "Ахмату" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "Ахмат-Арене".

"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Динамо"
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей голы забили Антон Швец (22-я минута) и Лечи Садулаев (43). У "Динамо" отличился Ярослав Гладышев (90+4). На 62-й минуте Садулаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Динамо" потерпело третье поражение подряд во всех турнирах. Ранее бело-голубые уступили "Зениту" в домашнем матче РПЛ (0:2) и проиграли в серии пенальти "Оренбургу" (2:3) на групповом этапе Фонбет - Кубка России. Последнюю победу "Динамо" одержало 13 сентября, обыграв "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России (2:1).

"Ахмат" благодаря победе поднялся на 7-е место турнирной таблицы, команда набрала 17 очков. "Динамо" занимает 8-ю позицию с 16 очками. В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с "Оренбургом" 9 октября, "Динамо" днем ранее проведет гостевую встречу со столичным ЦСКА.

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