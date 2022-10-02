"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Динамо"

Московское "Динамо" на выезде со счетом 1:2 уступило грозненскому "Ахмату" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "Ахмат-Арене".

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В составе победителей голы забили Антон Швец (22-я минута) и Лечи Садулаев (43). У "Динамо" отличился Ярослав Гладышев (90+4). На 62-й минуте Садулаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Динамо" потерпело третье поражение подряд во всех турнирах. Ранее бело-голубые уступили "Зениту" в домашнем матче РПЛ (0:2) и проиграли в серии пенальти "Оренбургу" (2:3) на групповом этапе Фонбет - Кубка России. Последнюю победу "Динамо" одержало 13 сентября, обыграв "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России (2:1).