Польша запретила Сулейманову въезд в страну

Футболисту израильского «Хапоэля», россиянину Магомед-Шапи Сулейманову запретили въезд в Польшу. Из-за этого он пропустит матч с «Лехом» в Лиге конференций, сообщает израильское издание israelhayom.

Фото: ФК "Краснодар" ФК "Краснодар"

Полузащитник «Хапоэля» (Беер-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов пропустит матч с «Лехом» из-за своего российского паспорта. Причиной стал запрет правительства Польши на въезд граждан России на свою территорию.

Сулейманов считается одним из лучших и самых значимых иностранцев в составе «Хапоэля» (Беер-Шева). За короткое время он удачно интегрировался в команду и стал одним из ключевых игроков.

Израильские журналисты отмечают, что владелец команды Алона Баркат и генеральный директор Гай Премор в последние дни приложили большие усилия, чтобы организовать поездку Шапи Сулейманова в Польшу вместе с другими игроками. В частности, они вели переговоры с посольством Польши в Израиле.

Однако изменить ситуацию не получилось.