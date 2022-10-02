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2 часа назад

Польша запретила Сулейманову въезд в страну

Елена Прошина

Футболисту израильского «Хапоэля», россиянину Магомед-Шапи Сулейманову запретили въезд в Польшу. Из-за этого он пропустит матч с «Лехом» в Лиге конференций, сообщает израильское издание israelhayom.

Польша запретила Сулейманову въезд в страну
Фото: ФК "Краснодар"ФК "Краснодар"

Полузащитник «Хапоэля» (Беер-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов пропустит матч с «Лехом» из-за своего российского паспорта. Причиной стал запрет правительства Польши на въезд граждан России на свою территорию.

Сулейманов считается одним из лучших и самых значимых иностранцев в составе «Хапоэля» (Беер-Шева). За короткое время он удачно интегрировался в команду и стал одним из ключевых игроков.

Израильские журналисты отмечают, что владелец команды Алона Баркат и генеральный директор Гай Премор в последние дни приложили большие усилия, чтобы организовать поездку Шапи Сулейманова в Польшу вместе с другими игроками. В частности, они вели переговоры с посольством Польши в Израиле.

Однако изменить ситуацию не получилось.

«Несмотря ни на что, стало ясно, что ситуация очень сложная и деликатная и другого выбора нет», - сообщает издание.

Футбол,Магомед-шапи Сулейманов,
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