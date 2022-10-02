"Ференцварош" Черчесова впервые в сезоне проиграл в чемпионате

Футбольный клуб "Ференцварош" со счетом 0:2 на выезде уступил "Кечкемету" в матче чемпионата Венгрии. Встреча прошла в воскресенье.

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Дубль в составе победителей оформил Кристиан Надь, отличившийся на 27-й и 34-й минутах матча. Второй гол нападающий забил с пенальти.

"Ференцварош" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства. До этого команда одержала шесть побед в шести матчах. "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 18 очков, "Кечкемет" поднялся на вторую позицию с 16 очками после девяти игр. В следующем туре "Ференцварош" примет "Дебрецен" 9 октября, "Кечкемет" 7 октября встретится на выезде с "Уйпештом".