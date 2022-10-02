Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

"Ференцварош" под руководством Черчесова впервые в сезоне проиграл в чемпионате Венгрии

ТАССиещё 2

Футбольный клуб "Ференцварош" со счетом 0:2 на выезде уступил "Кечкемету" в матче чемпионата Венгрии. Встреча прошла в воскресенье.

"Ференцварош" Черчесова впервые в сезоне проиграл в чемпионате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дубль в составе победителей оформил Кристиан Надь, отличившийся на 27-й и 34-й минутах матча. Второй гол нападающий забил с пенальти.

"Ференцварош" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше национального первенства. До этого команда одержала шесть побед в шести матчах. "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 18 очков, "Кечкемет" поднялся на вторую позицию с 16 очками после девяти игр. В следующем туре "Ференцварош" примет "Дебрецен" 9 октября, "Кечкемет" 7 октября встретится на выезде с "Уйпештом".

В прошлом сезоне "Ференцварош" под руководством российского тренера Станислава Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

Футбол,Кристиан Надь,Станислав Черчесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители