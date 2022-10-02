Передача Головина помогла «Монако» победить в матче чемпионата Франции

Российский хавбек Александр Головин помог «Монако» победить «Нант» в матче чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 октября и завершилась со счетом 4:1. В первом тайме Головин отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.

Россиянин совершил результативное действие во втором матче подряд. В прошлом туре Лиги 1 он забил головой «Реймсу».

После девяти туров «Монако» располагается на пятом месте в турнирной таблице. В активе монегасков 17 очков. «Нант» с семью очками занимает 16-е место.