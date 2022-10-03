Тренер "МЮ" Эрик тен Хаг раскритиковал свою команду после поражения от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении своей команды от "Манчестер Сити" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает Goal. "Все очень просто, это из-за недостатка веры. Наша игра была плохой. Это было связано с верой, как игроков, так и команды. С первой минуты я это почувствовал, и в перерыве мы изменили ситуацию. И изменили отношение", — сказал тен Хаг. Напомним, "Манчестер Сити" одержал победу со счетом 6:3. В составе "горожан" по хет-трику оформили Эрлинг Холанд и Фил Фоден. В составе "Манчестер Юнайтед" дубль на счету Антони Марсьяля, еще один гол забил Антони. "Сити" набрал 20 очков и после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В следующем раунде он сыграет дома с "Саутгемптоном". Ранее сообщалось, что Холанд сравнялся с Роналду по количеству хет-триков, проведя на 224 матча меньше.