В ЦСКА опровергли информацию о переходе под контроль компании из Китая

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на распространяющуюся в СМИ информацию о том, что новыми владельцами армейцев стала компания из Китая.

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«Коллеги опубликовали неверные догадки. ПФК ЦСКА не имеет никакого отношения к одноимённой компании из Гонконга и господину Жукай Чжу», — гласит публикация Брейдо в телеграм-канале.

Ранее издание «Октагон» опубликовало информацию, что ЦСКА перешёл под контроль компании Balance Asset Management Limited, которая учреждена в китайской автономии Гонконг, а её владелец является жителем материкового мегаполиса Фучжоу Жукай Чжу.