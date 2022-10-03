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2 часа назад

В ЦСКА опровергли информацию о переходе под контроль компании из Китая

Чемпионат.comиещё 3

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на распространяющуюся в СМИ информацию о том, что новыми владельцами армейцев стала компания из Китая.

В ЦСКА опровергли информацию о переходе под контроль компании из Китая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Коллеги опубликовали неверные догадки. ПФК ЦСКА не имеет никакого отношения к одноимённой компании из Гонконга и господину Жукай Чжу», — гласит публикация Брейдо в телеграм-канале.

Ранее издание «Октагон» опубликовало информацию, что ЦСКА перешёл под контроль компании Balance Asset Management Limited, которая учреждена в китайской автономии Гонконг, а её владелец является жителем материкового мегаполиса Фучжоу Жукай Чжу.

Напомним, в 11-м туре армейцы на выезде обыграли «Химки» (2:1) и по итогам завершившегося уикенда вышли на второе место в турнирной таблице. В активе красно-синих 23 очка – они опередили на один балл «Ростов» (22), который уступил «Зениту» (1:2).

Футбол,Кирилл Брейдо,
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