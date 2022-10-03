Фоден после хет-трика в ворота МЮ побил рекорд Месси

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе «горожан» хет-триками отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

Таким образом, англичанин стал самым молодым игроком, забившим 50 мячей под руководством Хосепа Гвардиолы. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Гвардиолы.