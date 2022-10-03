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2 часа назад

КДК РФС рассмотрит поведение тренера "Пари НН" во время матча со "Спартаком"

ТАССиещё 1

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) планирует рассмотреть поведение тренера "Пари Нижний Новгород" Валерия Клеменова во время матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Об этом ТАСС в понедельник рассказал председатель КДК Артур Григорьянц.

КДК рассмотрит поведение тренера "Пари НН" во время матча со "Спартаком"
Фото: ФК "Пари НН"ФК "Пари НН"

Матч между "Пари НН" и "Спартаком" в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

"Будет рассмотрено оскорбительное поведение в адрес официальных лиц в подтрибунном помещении тренера "Пари Нижний Новгород" Клейменова", - сказал Григорьянц.

КДК также рассмотрит неявку на обязательное флэш-интервью главного тренера "Локомотива" Йозефа Циннбауэра после матча с "Уралом" (2:4). "На заседание КДК вызваны получившие в той игре красные карточки [Максим] Ненахов и [Фаниль] Сунгатулин. В матче "Факел" - "Торпедо" (2:2) будут рассмотрены случаи ненормативной лексики от болельщиков "Торпедо" и бросание болельщиками "Факела" посторонних предметов на поле", - подчеркнул глава КДК.

Заседание КДК состоится 6 октября, начало в 12:00 мск.

Футбол,Артур Григорьянц,Торпедо,РФС,Спартак,ФК "Урал",
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