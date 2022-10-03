Месси может остаться в ПСЖ

По сведениям источника, футболист более доволен игрой за парижский клуб, чем в прошлом сезоне, поэтому может рассмотреть предложение о продлении контракта. Впрочем, на данный момент ни ПСЖ, ни другие клубы не выходили на контакт с форвардом.