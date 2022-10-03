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1 час назад

Месси может остаться в ПСЖ

Soccer News

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может продлить контракт с французским клубом, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.

Месси может остаться в ПСЖ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источника, футболист более доволен игрой за парижский клуб, чем в прошлом сезоне, поэтому может рассмотреть предложение о продлении контракта. Впрочем, на данный момент ни ПСЖ, ни другие клубы не выходили на контакт с форвардом.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 12 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Лионель Месси,
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