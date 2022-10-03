«Уважительно и без негатива». Российская футболистка — об отношении к себе в Италии

Защитника «Локомотива» Алина Мягкова вернулась в состав московской команды после сезона в итальянской Вероне. Она рассказала, почему решила не оставаться в Серии А ещё на сезон. «У нас был заключительный тур на выезде, после которого мы потренировались ещё две недели, а потом разъехались. На прощальном ужине все игроки, у которых закончился контракт, попрощались с командой. Какого-то разговора тренерским штабом или руководством не было. До этого мне предложили продлить контракт ещё на год, но я уже понимала, что команда вылетит в Серию B.