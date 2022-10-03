ФИФА может жестко наказать Индонезию за ужасную трагедию на стадионе

Индонезию могут лишить права проведения крупных футбольных соревнований. Местный чемпионат остановлен, пока ведется расследование гибели 125 человек во время беспорядков на стадионе в городе Маланг.

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Монумент на площади у стадиона футбольного клуба «Арема Кронус» – не только место трагедии, но и стихийный мемориал. Горожане несут цветы. Почтили память болельщиков также игроки местной команды.

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«Мы пришли сюда всей командой, прося прощения у семей, пострадавших в результате этой трагедии, у тех, кто потерял своих близких, и у тех, кто все еще находится на лечении в больнице», – сказал главный тренер ФК «Арема» Хавьер Рока.

323 человека получили различные травмы. Многие до сих пор находятся в больнице с переломами, черепно-мозговыми травмами, а также повреждениями дыхательных путей. Среди них есть несовершеннолетние и женщины. В клиниках сейчас много родственников погибших – проходит процедура опознания тел.

Столкновения на стадионе «Канджурухан», вмещающем 38 тысяч зрителей, начались во время матча принципиальных соперников чемпионата Индонезии. Сразу после финального свистка фанаты обеих команд затеяли грандиозную потасовку. На поле высыпали около трех тысяч человек.

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Стреляли прямо в толпу. Это вызвало панику, кто-то полез через ограждение стадиона. В то же время сотни болельщиков бросились к единственному выходу. Именно там и возникла давка. Упавших от удушья не замечали. Среди погибших оказался пятилетний ребенок.

Беспорядки вылились за пределы арены – были убиты двое полицейских, сожжено восемь машин. Местная ассоциации футбола проведет собственное расследование. Больше всего вопросов по поводу слезоточивого газа – ФИФА запрещает полиции использовать его внутри стадионов. И даже иметь при себе.