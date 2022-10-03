«Им нельзя подписывать игроков с российским паспортом»

— У нас был заключительный тур на выезде, после которого мы потренировались ещё две недели, а потом разъехались. На прощальном ужине все игроки, у которых закончился контракт, попрощались с командой и всё — какого-то разговора с тренерским штабом или руководством не было. До этого мне предложили продлить контракт ещё на год, но я уже понимала, что команда вылетит в Серию B. Мне нравилось там, но абсолютно точно не хотелось играть дивизионом ниже. Поэтому заранее сказала, что вряд ли останусь, если команда вылетит.