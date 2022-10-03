Футболист на большой скорости врезался головой в бетонную стену

В матче региональной лиги Германии случился одновременно пугающий и комичный эпизод. Форвард клуба "Хемпи Лейпциг" Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне, после чего врезался головой в бетонную стену.
Видео инцидента доступно на YouTube-канале OstSportTV.
Удар был такой силы, что игрок отправился в достаточно глубокий нокаут.
На помощь ему подоспели одноклубники и медицинский штаб. Через пару минут Йепель самостоятельно поднялся. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Стоит отметить, что по итогам матча "Хеми Лейпциг" одержал победу со счетом 1:0.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о трагедии в Индонезии, где в давке во время футбольного матча погибло более 170 человек. Инцидент произошел на футбольном матче между клубами "Арема" и "Персебайя Сурабая". "Арема" в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступил на своем поле команде со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен не только в адрес выбежавших на поле болельщиков, но и в сторону на трибуны, где началась паника и давка.