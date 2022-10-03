Клуб из Европы отказался от контракта с российской футболисткой из-за национальности

«Была договоренность с одним скандинавским клубом, не хочу называть ни команду, ни страну. Мы обсуждали трансфер, но в пик событий они сказали, что сейчас им нельзя подписывать игроков с российским паспортом, потому что могут возникнуть проблемы со спонсорами. Что некоторые могут отказаться работать с командой после этого», — приводит слова россиянки «Чемпионат.com».