Клуб из Европы отказался от контракта с российской футболисткой из-за национальности

Российская футболистка московского «Локомотива» Алина Мягкова рассказала, что скандинавский клуб отказался подписывать с ней контракт из-за ее национальности, несмотря на уже достигнутые договоренности.
23-летняя спортсменка выступала за итальянский клуб «Эллас Верона» с января 2022 года. По окончании сезона она вернулась в стан «железнодорожников», за который играла с 2018 года.
«Была договоренность с одним скандинавским клубом, не хочу называть ни команду, ни страну. Мы обсуждали трансфер, но в пик событий они сказали, что сейчас им нельзя подписывать игроков с российским паспортом, потому что могут возникнуть проблемы со спонсорами. Что некоторые могут отказаться работать с командой после этого», — приводит слова россиянки «Чемпионат.com».
Ранее Алина Мягкова рассказала об отношении к себе в Италии.
«Каково было в Италии весной? Все было хорошо. В клубе спрашивали, как дела у моей семьи, все ли в порядке, беспокоит ли меня что-либо. Все уважительно относились ко мне, понимали, что как бы сейчас такая политическая ситуация.
Со стороны партнеров или тренерского штаба никакого негатива не было», — сказала девушка.