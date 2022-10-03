Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о малом игровом времени российского форварда Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

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Напомним, в последних играх 34-летний нападающий оставался на скамейке запасных вплоть до финального свистка.

«Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В активе Дзюбы остаются три проведенных матча за турецкий клуб и один забитый мяч.

1 октября «Адана Демирспор» на своем поле сыграл вничью с «Галатасараем» (0:0) в матче 8 го тура чемпионата Турции.

После 8 туров клуб российского форварда набрал 17 очков и вместе с «Башекшехиром», «Коньяспором» и «Галатасараем» делит первые четыре строчки турнирной таблицы.