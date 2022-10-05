В РФС осудили Сычевого за предложение девушке во время матча РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что футболист «Оренбурга» Владимир Сычевой должен был получить желтую карточку во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» за то, что сделал предложение своей девушке во время игры.
«С моральной точки зрения — это очень праздничное и красивое событие, но, наверное, место и время его проведения было выбрано неудачно. Абсолютно правильно, что подобные празднования, должны наказываться желтой карточкой.
Сычевому следовало провести эту акцию до матча или в перерыве, либо после завершения игры, когда совершаются все коммерческие активации. Тогда бы такой проблемы не было. Сейчас мы хотим объяснить клубам и игрокам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но позиция УЕФА и ФИФА крайне жесткая — такие действия непозволительны во время проведения матча», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».
Напомним, Сычевой сделал своей девушке предложение прямо на поле сразу после того, как он забил мяч в ворота соперников.
Нападающий реализовал пенальти, сделав счет 3:0. 11-метровый был назначен после просмотра судьей повтора — защитник «Сочи» Муcса Сиссоко обеими руками обхватил Сычевого во вратарской и повалил на газон. Игрок гостей за этот фол был удален.
К этому моменту Сычевой уже имел желтую карточку. Несмотря на это, он после гола подбежал к бровке, где ему передали букет цветов. К нему подошла девушка, футболист опустился перед ней на одно колено и протянул кольцо. Стоит отметить, что главный судья Артем Любимов не стал показывать ему за это второй «горчичник».
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин заявил, что футболист «Оренбурга» Владимир Сычевой должен был получить желтую карточку за задержку матча из-за предложения девушке.