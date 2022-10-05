В РФС осудили Сычевого за предложение девушке во время матча РПЛ

«С моральной точки зрения — это очень праздничное и красивое событие, но, наверное, место и время его проведения было выбрано неудачно. Абсолютно правильно, что подобные празднования, должны наказываться желтой карточкой.



Сычевому следовало провести эту акцию до матча или в перерыве, либо после завершения игры, когда совершаются все коммерческие активации. Тогда бы такой проблемы не было. Сейчас мы хотим объяснить клубам и игрокам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но позиция УЕФА и ФИФА крайне жесткая — такие действия непозволительны во время проведения матча», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».