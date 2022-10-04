Нигматуллин исключил возвращение Дзюбы из Турции в "Зенит"

"Он начал неплохо, забил. Но этого мало. Возможно, на его игре сказывается то, что он впервые покинул Россию. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Новая лига, новая культура. Все иначе. Но я надеюсь, что у него все будет отлично. Он играл за "Зенит" как минимум, поэтому я уже за него. Сколько мячей забьет Дзюба в этом сезоне? Немного. Если забьет десять, это будет отличным результатом. Думаю, что скорее в районе пяти", — сказал Текке.