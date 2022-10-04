Нигматуллин исключил возвращение Дзюбы из Турции в "Зенит"

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин оценил шансы нападающего Артема Дзюбы на возвращение в петербургский "Зенит" из турецкого клуба "Адана Демирспор".
"Возвращение Дзюбы в "Зенит"? Даже гипотетически такое развитие событий не стоит рассматривать. У Артема история с "Зенитом" закрыта. Там есть игроки моложе Дзюбы, и уровень мастерства у них выше. Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом. Артем – тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость им сложно что-либо делать. Желаю Артему переломить ситуацию. Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться", — сообщил Нигматуллин "РБ Спорту".
В последних играх "Аданы" нападающий оставался на скамейке запасных вплоть до финального свистка. В активе 34-летнего Дзюбы остаются три проведенных матча за турецкий клуб и один забитый мяч.
После восьми туров клуб российского форварда набрал 17 очков и вместе с "Башакшехиром", "Коньяспором" и "Галатасараем" делит первые четыре строчки турнирной таблицы. До перехода в Турцию Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского "Зенита", вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Ранее бывший нападающий петербургского "Зенита" Фатих Текке предсказал, сколько голов в чемпионате Турции забьет российский нападающий клуба "Адана Демирспор" Артем Дзюба.
"Он начал неплохо, забил. Но этого мало. Возможно, на его игре сказывается то, что он впервые покинул Россию. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Новая лига, новая культура. Все иначе. Но я надеюсь, что у него все будет отлично. Он играл за "Зенит" как минимум, поэтому я уже за него. Сколько мячей забьет Дзюба в этом сезоне? Немного. Если забьет десять, это будет отличным результатом. Думаю, что скорее в районе пяти", — сказал Текке.