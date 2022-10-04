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2 часа назад

Клопп рассказал о проблемах «Ливерпуля» при игре в обороне

Матч ТВ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клопп рассказал о проблемах «Ливерпуля» при игре в обороне
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

— В целом у «Рейнджерс» сейчас все очень хорошо. Мы ожидаем, что он серьезно будет бороться за хороший результат. «Рейнджерс» — хорошая команда, она хорошо тренирована. В прошлом году она провела исключительный сезон в еврокубках. Это то, к чему мы должны быть готовы. Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы.

Мы пропускаем похожие голы. У нас смелый стиль обороны, но, когда нам не хватает слаженности, возникают дыры. Раньше мы закрывали их за счет высокоинтенсивной игры, но если этого не делать, соперник воспользуется шансом. Надо защищаться плотнее. Игра в обороне — это искусство, и очень долго у нас с ним было все в порядке. Сейчас же, когда это не так, понимаешь, что надо возвращаться к азам, — сказал Клопп.

Домашний для подопечных Клоппа матч против «Рейнджерс» запланирован на 4 октября, начало — в 22:00 по мск.

Футбол,Юрген Клопп,
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