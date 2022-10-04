"Я офигел" - бразильский футболист рассказал о подарке Кадырова

Бывший полузащитник «Ахмата», бразилец Маурисио рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами. Слова футболиста приводит Sport24.
«Кадыров позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда я увидел, что внутри, офигел», — поделился хавбек. Он добавил, что хранит бутсы дома в сейфе.
Маурисио отметил, что не знает примерную стоимость подарка.
«Для меня он дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь», — сказал спортсмен.
Маурисио играл в составе «Ахмата» с 2010-го по 2016 год. В сезоне-2022/2023 бразилец выступает за «Родину» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
В августе 2022-го бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум рассказал о подаренном Рамзаном Кадыровым автомобиле Mercedez-Benz. 45-летний бразилец отметил, что одно время был амбассадором бойцовского клуба «Ахмат», который базируется в Грозном.