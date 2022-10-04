Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Глава УЕФА Чеферин объяснил, почему не планирует претендовать на пост президента ФИФА

Матч ТВ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не планирует претендовать на должность главы Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку это скорее политическая организация.

Глава УЕФА объяснил нежелание становиться президентом ФИФА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года. В понедельник 54 летний словенец объявил, что хочет переизбраться на новый срок, отметив наличие писем поддержки от всех 55 членов союза.

— Пост президента ФИФА? Нет, я не думаю об этом. Не знаю, находится ли УЕФА ниже по иерархии, мы даже не подчиняемся ФИФА.

Должность президента ФИФА гораздо более политическая: много встреч с государственными деятелями, раз в четыре года у вас большой футбольный фестиваль. У нас же футбол каждый день, и это делает меня счастливым. УЕФА похож на экономическую корпорацию, а ФИФА — скорее политическая организация, схожая с ООН. Но никогда не знаешь, что будет дальше в жизни, — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.

Пост президента ФИФА с 2016 года занимает Джанни Инфантино.

Футбол,Александер Чеферин,Джанни Инфантино,УЕФА,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители