Глава УЕФА объяснил нежелание становиться президентом ФИФА

— Пост президента ФИФА? Нет, я не думаю об этом. Не знаю, находится ли УЕФА ниже по иерархии, мы даже не подчиняемся ФИФА.



Должность президента ФИФА гораздо более политическая: много встреч с государственными деятелями, раз в четыре года у вас большой футбольный фестиваль. У нас же футбол каждый день, и это делает меня счастливым. УЕФА похож на экономическую корпорацию, а ФИФА — скорее политическая организация, схожая с ООН. Но никогда не знаешь, что будет дальше в жизни, — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.