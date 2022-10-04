Глава УЕФА объяснил нежелание становиться президентом ФИФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не планирует претендовать на должность главы Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку это скорее политическая организация.
Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года. В понедельник 54 летний словенец объявил, что хочет переизбраться на новый срок, отметив наличие писем поддержки от всех 55 членов союза.
— Пост президента ФИФА? Нет, я не думаю об этом. Не знаю, находится ли УЕФА ниже по иерархии, мы даже не подчиняемся ФИФА.
Должность президента ФИФА гораздо более политическая: много встреч с государственными деятелями, раз в четыре года у вас большой футбольный фестиваль. У нас же футбол каждый день, и это делает меня счастливым. УЕФА похож на экономическую корпорацию, а ФИФА — скорее политическая организация, схожая с ООН. Но никогда не знаешь, что будет дальше в жизни, — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.
Пост президента ФИФА с 2016 года занимает Джанни Инфантино.