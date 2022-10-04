Президент УЕФА высказался об обновлении формата Суперкубка

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация пока не планирует менять формат Суперкубка УЕФА.
Ранее СМИ сообщали, что вместо Суперкубка может появиться обновленный турнир, в котором предполагается участие команд победителей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также чемпиона MLS.
— Мы пока только разговаривали о возможном расширении Суперкубка УЕФА. Мы не говорили о том, чтобы вывезти его за пределы Европы, и не обсуждали то, кто вообще будет играть.
Если бы было, скажем, четыре команды, то были бы две из Лиги чемпионов, одна — из Лиги Европы и одна — из Лиги конференций? Самая большая проблема в том, что у нас даже нет согласия по этому вопросу. У клубов разные точки зрения, календарь крайне плотный, дальше начальных переговоров дело не дошло. На данный момент таких планов нет.
Лично мне нравится идея, что Суперкубок станет более масштабным событием, станет праздником футбола. В него возможно, может быть включен женский и молодежный Суперкубок и, может быть, еженедельный Матч легенд. Но я не уверен, что мы пока сможем реализовать эту идею, — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.
Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.