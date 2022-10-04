Президент УЕФА высказался об обновлении формата Суперкубка

— Мы пока только разговаривали о возможном расширении Суперкубка УЕФА. Мы не говорили о том, чтобы вывезти его за пределы Европы, и не обсуждали то, кто вообще будет играть.



Если бы было, скажем, четыре команды, то были бы две из Лиги чемпионов, одна — из Лиги Европы и одна — из Лиги конференций? Самая большая проблема в том, что у нас даже нет согласия по этому вопросу. У клубов разные точки зрения, календарь крайне плотный, дальше начальных переговоров дело не дошло. На данный момент таких планов нет.



Лично мне нравится идея, что Суперкубок станет более масштабным событием, станет праздником футбола. В него возможно, может быть включен женский и молодежный Суперкубок и, может быть, еженедельный Матч легенд. Но я не уверен, что мы пока сможем реализовать эту идею, — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.