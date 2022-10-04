Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Шальке»

Бразильский полузащитник московской «Родины» Маурисио рассказал, что во время выступления за грозненский «Ахмат» получил в подарок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова бутсы с бриллиантами. Маурисио играл за «Ахмат» (ранее — «Терек») с 2010 по 2015 год, позже 33 летний хавбек защищал цвета петербургского «Зенита». В межсезонье бразилец заключил контракт с «Родиной», выступающей в Первой лиге. — Кадыров как то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!» Эти бутсы до сих пор хранятся у меня — лежат дома в сейфе, — рассказал Маурисио Sport24. — Сколько такие бутсы могут стоить? — Не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек — это бесценно. — Ты первый, кто рассказал про бриллиантовые бутсы. В «Тереке» обычно дарили машины. — Машину мне тоже дарили. Но не Кадыров, а Даудов. Это был сезон 2015/16. Мы играли с «Уфой», и я оформил дубль. После матча вышел со стадиона, смотрю — он идет навстречу. Отдал ключи от новенькой Toyota. То ли Camry, то ли Corolla. — То ли? Ты ей вообще пользовался? — На тот момент у меня была арендованная машина. Так что эту я продал Факундо Пирису — нашему полузащитнику из Уругвая. Ему она как раз была нужна, чтобы возить семью. — Даудов не обиделся? — Думаю, он узнает об этом только сейчас. Источник:sport24.ru