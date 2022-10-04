Старейший футболист сборной Франции умер в возрасте 94 лет

Бывший голкипер сборной Франции по футболу Франуса Реметтер скончался на 95 м году жизни, сообщается на сайте Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Фото: matchtv.ru matchtv.ru

Причина смерти Реметтера не уточняется. Как отмечает L’Equipe, он был старейшим среди остававшихся в живых игроков, выступавших за сборную Франции. Теперь это звание перешло другому вратарю Доминику Колонна, который примерно на месяц моложе Реметтера.