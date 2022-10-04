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1 час назад

Старейший футболист сборной Франции умер в возрасте 94 лет

Матч ТВ

Бывший голкипер сборной Франции по футболу Франуса Реметтер скончался на 95 м году жизни, сообщается на сайте Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Старейший футболист сборной Франции умер в возрасте 94 лет
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

Причина смерти Реметтера не уточняется. Как отмечает L’Equipe, он был старейшим среди остававшихся в живых игроков, выступавших за сборную Франции. Теперь это звание перешло другому вратарю Доминику Колонна, который примерно на месяц моложе Реметтера.

Реметтер защищал цвета «трехцветных» с 1953 по 1959 год, провел 26 матчей, стал бронзовым призером чемпионата мира 1958 в Швеции. На клубном уровне он играл за французские клубы «Страсбур», «Мец», «Сошо», «Бордо», «Лимож», «Гренобль».

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