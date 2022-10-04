Директор «Шахтера» раскритиковал ФИФА за отношение к футболу на Украине

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) и поблагодарил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за отношение к команде и футболу на Украине.
«УЕФА через Чеферина делал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Они ни разу не защитили нас. Если бы в нашей ситуации оказались «Барселона», «Реал», «Севилья» или «Бавария», я уверен, они бы им быстро помогли.
Мы такая же команда, и за последние 20 лет «Шахтер» многое дал европейскому футболу. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из ФИФА приехал на Украину, пожил с нами и другими командами и почувствовал все это», — цитирует хорвата Marca.
После пяти туров «Шахтер» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Ранее новый главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби заявил, что его мысли обращены к «Шахтеру» и украинскому народу.
Итальянский специалист ранее работал в «Шахтере».