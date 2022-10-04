Директор «Шахтера» раскритиковал ФИФА за отношение к футболу на Украине

«УЕФА через Чеферина делал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Они ни разу не защитили нас. Если бы в нашей ситуации оказались «Барселона», «Реал», «Севилья» или «Бавария», я уверен, они бы им быстро помогли.



Мы такая же команда, и за последние 20 лет «Шахтер» многое дал европейскому футболу. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из ФИФА приехал на Украину, пожил с нами и другими командами и почувствовал все это», — цитирует хорвата Marca.