Бразильский футболист назвал Россию своей родиной

Бразильский полузащитник Маурисио, известный по выступлению за грозненский «Терек» и петербургский «Зенит», рассказал, что считает Россию своей родиной.
«Когда я играл в Греции, со мной в командах было много бразильцев. Все говорили: «Маурисио не бразилец. Он — русский». Россия для меня такая же родина, как и Бразилия. В России я счастлив: у меня здесь много друзей и любимая работа», — приводит слова игрока Sport24.
В июне Маурисио подписал контракт с клубом Первой лиги «Родина». Также хавбек известен по выступлениям за греческие ПАОК и «Панатинаикос», бразильский «Флуминенсе».
В общей сложности в чемпионате России он провел 192 матча, в которых забил 29 мячей.
Ранее Маурисио заявил, что его удивили странные методы работы бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
Луческу с 2020 года является тренером киевского «Динамо».