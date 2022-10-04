Бразильский футболист назвал Россию своей родиной

«Когда я играл в Греции, со мной в командах было много бразильцев. Все говорили: «Маурисио не бразилец. Он — русский». Россия для меня такая же родина, как и Бразилия. В России я счастлив: у меня здесь много друзей и любимая работа», — приводит слова игрока Sport24.