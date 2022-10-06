Юран высказался о включении крымских клубов в чемпионат России

Бывший футболист сборной России Сергей Юран заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) придется предпринять большие усилия, чтобы включить крымские клубы в чемпионат России и при этом избежать санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Крым — территория России, и по спортивному принципу хотелось бы видеть эти клубы в чемпионате. Там есть детско юношеские школы, профессиональные команды — им нужно развиваться. Но принимать такие решения должен РФС, федерация должна понимать все плюсы и минусы.
Конечно, лишать себя чемпионата Европы и еврокубков со спортивной составляющей будет минусом. Это как ходьба по лезвию ножа — нужно все внимательно и аккуратно взвешивать. У меня нет уверенности, что отстранение сборной России ограничится тремя годами», — сказал Юран в интервью «Матч ТВ».
Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.
Напомним, ранее сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.
Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что Российский футбольный союз (РФС) должен включить команды из Крыма во все соревнования.