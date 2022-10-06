Юран высказался о включении крымских клубов в чемпионат России

«Крым — территория России, и по спортивному принципу хотелось бы видеть эти клубы в чемпионате. Там есть детско юношеские школы, профессиональные команды — им нужно развиваться. Но принимать такие решения должен РФС, федерация должна понимать все плюсы и минусы.



Конечно, лишать себя чемпионата Европы и еврокубков со спортивной составляющей будет минусом. Это как ходьба по лезвию ножа — нужно все внимательно и аккуратно взвешивать. У меня нет уверенности, что отстранение сборной России ограничится тремя годами», — сказал Юран в интервью «Матч ТВ».