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25 минут назад

Юран сравнил вопрос включения крымских клубов в чемпионат России с ходьбой по лезвию ножа

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист сборной России Сергей Юран заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) придется предпринять большие усилия, чтобы включить крымские клубы в чемпионат России и при этом избежать санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Юран высказался о включении крымских клубов в чемпионат России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крым — территория России, и по спортивному принципу хотелось бы видеть эти клубы в чемпионате. Там есть детско юношеские школы, профессиональные команды — им нужно развиваться. Но принимать такие решения должен РФС, федерация должна понимать все плюсы и минусы.

Конечно, лишать себя чемпионата Европы и еврокубков со спортивной составляющей будет минусом. Это как ходьба по лезвию ножа — нужно все внимательно и аккуратно взвешивать. У меня нет уверенности, что отстранение сборной России ограничится тремя годами», — сказал Юран в интервью «Матч ТВ».

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.

Напомним, ранее сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что Российский футбольный союз (РФС) должен включить команды из Крыма во все соревнования.

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