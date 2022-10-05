Экс-игрок "Зенита" Канищев подверг критике уровень РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев поделился мнением о Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
"Уровень РПЛ снизился с отъездом многих легионеров, которые определяли игру. РПЛ перестала быть захватывающей. Чемпионом станет "Зенит". Кто займет последующие места — не имеет никакого значения", - сказал Канищев.
После 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский "Зенит", в активе которого 29 очков. Следом находится московский ЦСКА, набравший 23 балла. Тройку лучших замыкает "Ростов", которому удалось набрать 22 очка. На четвертом месте располагается "Спартак", набравший 22 очка.
Ранее бывший футболист сборной России, "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой заявил о падении уровня отечественного футбола.