Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Экс-игрок "Зенита" Канищев подверг критике уровень РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев поделился мнением о Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".

Экс-игрок "Зенита" Канищев подверг критике уровень РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уровень РПЛ снизился с отъездом многих легионеров, которые определяли игру. РПЛ перестала быть захватывающей. Чемпионом станет "Зенит". Кто займет последующие места — не имеет никакого значения", - сказал Канищев.

После 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский "Зенит", в активе которого 29 очков. Следом находится московский ЦСКА, набравший 23 балла. Тройку лучших замыкает "Ростов", которому удалось набрать 22 очка. На четвертом месте располагается "Спартак", набравший 22 очка.

Ранее бывший футболист сборной России, "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой заявил о падении уровня отечественного футбола.

Футбол,Александр Мостовой,Александр Канищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители