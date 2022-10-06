Комментатор Орлов раскритиковал Дзюбу

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о текущей форме российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.
В последних играх своей команды нападающий оставался на скамейке запасных вплоть до финального свистка.
«У Артема прекраcная карьера. В cвое время он выжал очень многое из cвоих возможноcтей. Но в какой-то момент он переcтал тренироватьcя так, как этого требуют его возраcтные показатели. Практика в cпорте и футболе показывает — cтановяcь cтарше, нужно тренироватьcя больше вcех оcтальных.
В этом он себя проявлял не очень. Его мобильность на поле и объемы пробегаемой дистанции начали сокращаться. В современном футболе нужно, чтобы игрок держал темп все 90 минут.
В Турции собираются хорошие футболисты. Играя 20-30 минут или тайм, Артем может создавать голы — он умеет забивать и отдавать голевые. Но пока в этом качестве его не используют. Это некоторая потеря для команды», — приводит слова комментатора Sport24.
В активе 34-летнего Дзюбы остаются три проведенных матча за турецкий клуб и один забитый мяч. После восьми туров клуб российского форварда набрал 17 очков и вместе с «Башакшехиром», «Коньяспором» и «Галатасараем» делит первые четыре строчки турнирной таблицы.
До перехода в Турцию Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы Артема Дзюбы на возвращение в «Зенит» из «Аданы Демирспор».