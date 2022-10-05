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1 час назад

РФС объявил имя нового генерального секретаря

Газета.Ruиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что Максим Митрофанов назначен на пост генерального секретаря организации.

РФС объявил имя нового генерального секретаря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Митрофанова утвердил в этой должности исполком РФС. Он сменил бывшего генсека Александра Алаева, который в августе 2022 года был избран президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт союза.

Алаев, в свою очередь, был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома.

Ранее Митрофанов с 2015 года был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками и ответственным секретарем комитета программ развития футбола. В апреле 2019 года занял должность заместителя генерального директора (генерального секретаря) — директора по развитию.

Напомним, что Алаев стал восьмым президентом РПЛ, сменив на этом посту Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку по собственному желанию по окончании прошлого сезона.

После 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков. Следом находится московский ЦСКА, набравший 23 балла. Тройку лучших замыкает «Ростов», которому удалось набрать 22 очка. На четвертом месте располагается «Спартак», набравший 22 очка.

Ранее член партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Российского футбольного союза.

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