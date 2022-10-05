РФС объявил имя нового генерального секретаря

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что Максим Митрофанов назначен на пост генерального секретаря организации.

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Митрофанова утвердил в этой должности исполком РФС. Он сменил бывшего генсека Александра Алаева, который в августе 2022 года был избран президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт союза.

Алаев, в свою очередь, был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома.

Ранее Митрофанов с 2015 года был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками и ответственным секретарем комитета программ развития футбола. В апреле 2019 года занял должность заместителя генерального директора (генерального секретаря) — директора по развитию.

Напомним, что Алаев стал восьмым президентом РПЛ, сменив на этом посту Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку по собственному желанию по окончании прошлого сезона.

После 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков. Следом находится московский ЦСКА, набравший 23 балла. Тройку лучших замыкает «Ростов», которому удалось набрать 22 очка. На четвертом месте располагается «Спартак», набравший 22 очка.