«Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимала пльзеньскую «Викторию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Лерой Зане. На 13-й минуте полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество немецкого клуба. На 21-й минуте форвард «Баварии» Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Зане оформил дубль. Через восемь минут итоговый счёт установил нападающий хозяев Эрик Шупо-Мотинг.