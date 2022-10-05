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37 минут назад

Известный британский агент угрожал Грановской и требовал от нее 300 тысяч фунтов — СМИ

Матч ТВ

Британская полиция проводит расследование угроз в адрес бывшего директора «Челси» Марины Грановской, сообщает The Times.

Стало известно об угрозах в адрес экс-директора «Челси» Грановской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, известный футбольный агент, имя которого не раскрывается, посылал Грановской электронные письма с угрозами и требовал от нее 300 тысяч фунтов стерлингов в качестве комиссии за трансфер одного из футболистов.

— Я заставлю вас заплатить. Это не угроза. Это обещание. Если клуб не заплатит, то расплатишься ты, — писал агент Грановской в период ее работы в лондонском клубе.

Грановской 47 лет, она родилась в России и имеет российское и канадское гражданства. В 1997 м она закончила Московский государственный университет с отличием и в тот же год начала карьеру в «Сибнефти», нефтяной компании, которой ранее владел Роман Абрамович. Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год.

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