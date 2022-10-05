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2 часа назад

«Барселона» готовит официальную жалобу в УЕФА после судейского скандала

Евро-футбол.Ру

«Барселона» крайне недовольна судейскими решениями в матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Барселона» готовит официальную жалобу в УЕФА после судейского скандала
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Итог поединка – минимальная победа миланского коллектива. После завершения встречи с открытой критикой в адрес арбитра выступил наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, потребовавший от рефери публичных объяснений. По информации журналиста Хави Мигеля, «Барселона» готовится направить в УЕФА официальную жалобу.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время усилиями Хакана Чалханоглу. На 67-й минуте «Барселона» отыгралась, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

Футбол,УЕФА,
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