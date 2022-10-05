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1 час назад

Аршавин поделился мнением об игре Кварацхелии за «Наполи»

Газета.Ru

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин признался, что впечатлен игрой бывшего футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии за «Наполи»

Аршавин поделился мнением об игре Кварацхелии за «Наполи»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он точно один из лучших игроков этой команды, а в прошлом месяце был признан и вовсе лучшим. Он разукрашивает игру неаполитанцев, Хвича пришелся ко двору.

Игрок находится в тонусе, видно, что он не просто забивает, чисто статистику зарабатывает, а получает удовольствие — идет в обыгрыш, где-то стенка… Неаполитанцы, думаю, очень довольны, что приобрели такого футболиста!» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Грузинский футболист 4 октября забил гол и сделал голевую передачу в матче «Наполи» в Лиге чемпионов с нидерландским «Аяксом» (6:1).

«Мне кажется, что мои мечты сбылись. Я играю в Лиге чемпионов, и я сегодня забил. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила», — сказал Кварацхелия после игры.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который удачно начал нынешний сезон.

Всего в восьми матчах Серии А Кварацхелия забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Хвича является лучшим бомбардиром команды.

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