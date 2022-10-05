Аршавин поделился мнением об игре Кварацхелии за «Наполи»

«Он точно один из лучших игроков этой команды, а в прошлом месяце был признан и вовсе лучшим. Он разукрашивает игру неаполитанцев, Хвича пришелся ко двору.



Игрок находится в тонусе, видно, что он не просто забивает, чисто статистику зарабатывает, а получает удовольствие — идет в обыгрыш, где-то стенка… Неаполитанцы, думаю, очень довольны, что приобрели такого футболиста!» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».