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3 часа назад

Американская футболистка «Локомотива» назвала оправдавшийся стереотип о русских

Lenta.ru

Американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвала оправдавшийся стереотип о русских.

Американская футболистка назвала оправдавшийся стереотип о русских
Фото: соцсети ЖФК «Локомотив»соцсети ЖФК «Локомотив»

«Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медленный», — заявила спортсменка.

Она добавила, что не считает, что в этой черте русского характера есть что-то экстремальное, так как столкнуться с подобным можно в любой стране.

Также Уиллиамс назвала ключевое отличие образа жизни россиян и американцев.

«Как по мне, в России люди больше времени проводят на работе. В США рабочие дни, как правило, с понедельника по пятницу, а в России, мне кажется, у многих только один выходной в неделю», — заключила футболистка.

Уиллиамс выступает за «Локомотив» с 2021 года. В минувшем сезоне с клубом она выиграла чемпионат России.

Футбол,
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