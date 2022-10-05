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2 часа назад

Александра Трусова и Марк Кондратюк нанесут символический удар перед игрой ЦСКА — «Динамо»

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и победитель ОИ в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк нанесут символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале армейцев.

Трусова и Кондратюк выйдут на поле перед игрой ЦСКА — «Динамо»
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ

Недавно стало известно, что Трусова будет готовиться к сезону под руководством нового тренера. Фигуристка перешла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. По окончании прошлого сезона Трусова и Кондратюк, который тренируется у Соколовской, вместе проводили время, после чего появилась информация об их романе, который молодые люди не стали скрывать.

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