"Хотим, чтобы на всей Земле было спокойно" - главный тренер ЦСКА

– Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?

– Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.

– Как от этого можно отвлечься? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна.

Мы хотим, чтобы на всей Земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров, и все будет хорошо, – сказал Федотов.