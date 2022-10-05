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2 часа назад

Федотов о ситуации в России и мире: «Хотим, чтобы на всей Земле было спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров, и все будет хорошо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о текущей ситуации в России и мире.

"Хотим, чтобы на всей Земле было спокойно" - главный тренер ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

– Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?

– Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.

– Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?

– Как от этого можно отвлечься? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна.

Мы хотим, чтобы на всей Земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров, и все будет хорошо, – сказал Федотов.

Футбол,Владимир Федотов,
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