"Хотим, чтобы на всей Земле было спокойно" - главный тренер ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о текущей ситуации в России и мире.
– Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?
– Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.
– Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?
– Как от этого можно отвлечься? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна.
Мы хотим, чтобы на всей Земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров, и все будет хорошо, – сказал Федотов.