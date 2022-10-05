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57 минут назад

Финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Лужники"

ТАССиещё 4

Финальный матч Фонбет - Кубка России по футболу сезона-2022/23 пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе «Лужники»
Фото: ТАССТАСС

Решающая встреча состоится в июне 2023 года.

В сезоне-2022/23 Кубок России проводится в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на "путь РПЛ" и "путь регионов". Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В розыгрыше Кубка России впервые будет применяться система Double elimination ("дабл элиминейшн", вылет из турнира после двух поражений).

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" сыграют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители "плей-офф РПЛ" и "плей-офф пути регионов".

"Лужники" девять раз принимали финал Кубка России, в том числе в прошлом сезоне - 29 мая этого года московский "Спартак" победил столичное "Динамо" со счетом 2:1. На матче был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира - 69 306 зрителей.

Футбол,Фонбет,Динамо,РФС,Спартак,
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