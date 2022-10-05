«Британская нечисть». Экс-президент "Спартака" недоволен назначениями

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что занявший пост спортивного директора «красно белых» Пол Эшуорт вряд ли заинтересован в сотрудничестве с главным тренером команда Гильермо Абаскалем.
«Спартак» 26 сентября объявил, что на пост спортивного директора клуба назначен британец Пол Эшуорт.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне. Под его руководством «красно белые» занимают четвертое место в таблице МИР РПЛ, набрав после 11 туров 22 очка.
— Как вам работа Абаскаля в «Спартаке»?
— Мне Абаскаль нравится. Особенно в сравнении с предыдущими тренерами. На мой взгляд, он самый передовой, самый интересный. Точно лучше предыдущего. Но вопрос в том, дадут ли ему поработать. Эта британская нечисть, которая пришла, вряд ли заинтересована в Абаскале. Никто не пришел делать сильную команду, пришли просто зарабатывать деньги. [Эшуорт] будет затаскивать неликвид в клуб, наживаться на нем, поэтому вряд ли захочет держать Абаскаля, который, возможно, будет мешать этому.
— Чем Абаскаль понравился?
— У него больше гибкости в плане тактических построений. Плюс у него нет любимцев, играют те, кто лучше в данный момент. «Спартак» сейчас более живой, более интересный. Это настоящий тренер, а не какой то полуфабрикат, каким был предыдущий. Несмотря на то, что тот выиграл Кубок, но с прежней формулой турнира это было не сложно.
— Критика Абаскаля сразу после назначения была неоправданна?
— В отличии от многих, я не критиковал его. Говорил: «Давайте посмотрим, потому что в «Базеле» просто так не дают шанс». Скептицизм был, но в процессе работы он показывает себя хорошо. На мой взгляд, по игре Абаскаль — лучшее, что было со «Спартаком» за последние годы, — сказал Червиченко «Матч ТВ».