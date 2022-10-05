«Британская нечисть». Экс-президент "Спартака" недоволен назначениями

— У него больше гибкости в плане тактических построений. Плюс у него нет любимцев, играют те, кто лучше в данный момент. «Спартак» сейчас более живой, более интересный. Это настоящий тренер, а не какой то полуфабрикат, каким был предыдущий. Несмотря на то, что тот выиграл Кубок, но с прежней формулой турнира это было не сложно.