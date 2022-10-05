Александр Гришин вернулся в академию ЦСКА

— Очень рад снова вернуться в наш замечательный клуб! Хотелось бы лично поблагодарить за эту возможность Евгения Ленноровича Гинера, Романа Юрьевича Бабаева и Олега Дмитриевича Корнаухова.



Очень рад снова увидеть всех работников нашего клуба и академии! Буду стараться как можно эффективнее помогать в развитии молодого поколения, чтобы в будущем они попали в основную команду и достойно представляли ПФК ЦСКА на всех уровнях. Счастлив и благодарен, что я снова дома, и с нетерпением приступаю к работе! — сказал Гришин.