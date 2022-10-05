«Остановите украинизацию Польши» - польские футбольные фанаты

Польские болельщики выразили недовольство сближением страны с Украиной.
На матче чемпионата Польши «Шленск» – «Варта» (0:2) фанаты хозяев вывесили баннер с надписью «Остановите украинизацию Польши».
В клубе сообщили, что не знали о готовящейся акции болельщиков.
«Перед матчем мы не знали, что на трибунах появится такой баннер. Напомним, что наш клуб активно помогал нашим восто
Клуб оказывал финансовую и материальную поддержку, а игроки, футболисты и сотрудники помогали нуждающимся», – цитирует главу пресс-службы «Шленска» Енджея Рыбака Gazeta Wroclawska.
По различным оценкам, в этом году в Польшу въехало около 6 млн украинцев, 2 млн из которых по-прежнему находятся в стране.