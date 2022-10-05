«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России

Ульяновская «Волга» обыграла казанский «Рубин» в матче 1/32 финала Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина».

На первой минуте счёт во встрече открыл форвард «Рубина» Кирилл Косарев. Ответный гол на 22-й минуте забил полузащитник «Волги» Кирилл Морозов, а победный мяч в ворота гостей отправил на 66-й минуте полузащитник Александр Сапета.

Матчи 1/16 финала состоятся 2 ноября. «Волга» узнает своего соперника позже.

Чемпионат.ком