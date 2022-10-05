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2 часа назад

«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/32 финала ульяновской «Волге»

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Ульяновская «Волга» обыграла казанский «Рубин» в матче 1/32 финала Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина».

«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На первой минуте счёт во встрече открыл форвард «Рубина» Кирилл Косарев. Ответный гол на 22-й минуте забил полузащитник «Волги» Кирилл Морозов, а победный мяч в ворота гостей отправил на 66-й минуте полузащитник Александр Сапета.

Матчи 1/16 финала состоятся 2 ноября. «Волга» узнает своего соперника позже.

Чемпионат.ком

Напомним, ранее стало известно, что финал розыгрыша Кубка России-2022/2023 состоится в июне 2023 года в Москве на стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Спартак», в финале 2022 года обыгравший московское «Динамо» (2:1).

Футбол,Кирилл Морозов,Александр Сапета,Динамо,Спартак,
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