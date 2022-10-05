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2 часа назад

Президент РФС отреагировал на слухи о приостановке соревнований в России

Елена Прошина

Российская премьер-лига и другие внутренние соревнования не будут приостановлены. Соответствующее заявление на фоне слухов о возможной приостановке сезона РПЛ сделал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает «РИА Новости».

Президент РФС отреагировал на слухи о приостановке соревнований в России
Фото: РамблерРамблер

«В футбол мы продолжим играть, мы продолжим проведение всех соревнований. Все программы будут реализованы в соответствии с планами. Мы не собираемся вносить никакие коррективы», — сказал Дюков.

Также он оценил уровень конкуренции в РПЛ. По словам Дюкова, в премьер-лиге есть много достойных клубов, поэтому преждевременно короновать «Зенит» он не советует.

Футбол,Александр Дюков,РФС,Зенит,
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