Президент РФС отреагировал на слухи о приостановке соревнований в России

Российская премьер-лига и другие внутренние соревнования не будут приостановлены. Соответствующее заявление на фоне слухов о возможной приостановке сезона РПЛ сделал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает «РИА Новости».
«В футбол мы продолжим играть, мы продолжим проведение всех соревнований. Все программы будут реализованы в соответствии с планами. Мы не собираемся вносить никакие коррективы», — сказал Дюков.
Также он оценил уровень конкуренции в РПЛ. По словам Дюкова, в премьер-лиге есть много достойных клубов, поэтому преждевременно короновать «Зенит» он не советует.