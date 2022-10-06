Мостовой: Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина»

«Рубин» проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещё? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своё мнение. От своих слов не отказываюсь. То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!



Будут ли Слуцкого воспринимать всерьёз после «Рубина»? Его всерьёз воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошёл футбольную школу, всерьёз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.