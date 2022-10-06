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2 часа назад

«Севилья» уволила Лопетеги после 1:4 от «Боруссии» в ЛЧ

Sports.ru

Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Севильи».

«Севилья» уволила главного тренера после матча Лиги Чемпионов
Фото: Sports.ruSports.ru

Решение об отставке 56-летнего специалиста было принято после поражения от «Боруссии» (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент андалусийский клуб занимает 17-е место в таблице чемпионата Испании. Команда одержала одну победу в семи матчах.

В Лиге чемпионов «Севилья», помимо поражения от «Боруссии», также проиграла «Манчестер Сити» (0:4).

Лопетеги тренировал «Севилью» с июня 2019 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги команда заняла четвертое место в турнирной таблице, уступив один балл «Атлетико», два – «Барселоне».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Севильи» станет Хорхе Сампаоли.

Футбол,Хорхе Сампаоли,
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