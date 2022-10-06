Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»

Евро-футбол.Ру

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва может сменить чемпионат Португалии на испанскую Ла Лигу. По сообщениям журналистов AS, заинтересованность в услугах 18-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В Португалии Силве пророчат большое будущее. На родине считают, что Антониу можетпревзойти своего соотечественника Рубена Диаша, ныне вступающего в Англии за «Манчестер Сити».

Перспективный защитник начал привлекаться к матчам за первую команду «Бенфики» с июля нынешнего года. Контракт Силвы с «орлами» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Футбол,Рубен Диаш,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители