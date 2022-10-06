«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва может сменить чемпионат Португалии на испанскую Ла Лигу. По сообщениям журналистов AS, заинтересованность в услугах 18-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В Португалии Силве пророчат большое будущее. На родине считают, что Антониу можетпревзойти своего соотечественника Рубена Диаша, ныне вступающего в Англии за «Манчестер Сити».