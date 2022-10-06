УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Футбольная организация УЕФА огласила список номинантов на звание лучшего игрока недели в прошедшем 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.

В список номинантов вошли:

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, который забил победный гол и сделал результативную передачу в матче с «Севильей» (4:1);

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, отдавший три ассиста во встрече с «Маккаби» из Хайфы (3:1);

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, забивший победный мяч в матче с «Аяксом» (6:1), а также совершивший семь отборов;