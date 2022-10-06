«Зенит» продлит контракт с Кузяевым

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«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» — цитирует Медведева Sport24.

29-летний Кузяев является воспитанником детско-юношеской академии «Зенита». В 2014-2017 годах он выступал за грозненский «Терек», а затем стал игроком клуба из Санкт-Петербурга. Летом 2020 года он хотел покинуть «Зенит», но, не найдя подходящего варианта в Европе, подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.

Кузяев — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», а также обладатель Кубка России в сезоне-2019/20.

«Зенит» после 11 проведенных туров лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету клуба девять побед и две ничьих, он является единственной командой в лиге, которая пока не потерпела ни одного поражения.