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1 час назад

Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о продлении контракта с Кузяевым

Газета.Ruиещё 1

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб предложил полузащитнику Далеру Кузяеву новый контракт.

«Зенит» продлит контракт с Кузяевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» — цитирует Медведева Sport24.

29-летний Кузяев является воспитанником детско-юношеской академии «Зенита». В 2014-2017 годах он выступал за грозненский «Терек», а затем стал игроком клуба из Санкт-Петербурга. Летом 2020 года он хотел покинуть «Зенит», но, не найдя подходящего варианта в Европе, подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.

Кузяев — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», а также обладатель Кубка России в сезоне-2019/20.

«Зенит» после 11 проведенных туров лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету клуба девять побед и две ничьих, он является единственной командой в лиге, которая пока не потерпела ни одного поражения.

В 12-м туре «Зенит» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Матч пройдет 8 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что считает футболиста московского «Спартака» Александра Соболева самым ярким центральным нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ).

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