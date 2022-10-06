«Зенит» продлит контракт с Кузяевым

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб предложил полузащитнику Далеру Кузяеву новый контракт.
«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» — цитирует Медведева Sport24.
29-летний Кузяев является воспитанником детско-юношеской академии «Зенита». В 2014-2017 годах он выступал за грозненский «Терек», а затем стал игроком клуба из Санкт-Петербурга. Летом 2020 года он хотел покинуть «Зенит», но, не найдя подходящего варианта в Европе, подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
Кузяев — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», а также обладатель Кубка России в сезоне-2019/20.
«Зенит» после 11 проведенных туров лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету клуба девять побед и две ничьих, он является единственной командой в лиге, которая пока не потерпела ни одного поражения.
В 12-м туре «Зенит» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Матч пройдет 8 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что считает футболиста московского «Спартака» Александра Соболева самым ярким центральным нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ).