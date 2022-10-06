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2 часа назад

Карпин оштрафован по итогам матча с «Зенитом»

Евро-футбол.Руиещё 2

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал наставника «Ростова» Валерия Карпина. Специалист получил штраф за выход за пределы технической зоны в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3), сообщает «Спорт-Экспресс».

Карпин оштрафован по итогам матча с «Зенитом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сумма наказания составляет 30 тысяч рублей, потому что Карпин нарушил это правило уже в третий раз. За первое нарушение КДК выписывает штраф на 10 тысяч, а за последующие сумма увеличивается еще на 10 тысяч.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после 11-ти туров.

Футбол,Валерий Карпин,РФС,Зенит,
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