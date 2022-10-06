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2 часа назад

«Спартак» оштрафовали на 70 тысяч рублей после матча Кубка России с «Зенитом»

Матч ТВиещё 2

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» по итогу матча групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России с «Зенитом» (3:0).

«Спартак» оштрафовали после матча с «Зенитом»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Красно белых» оштрафовали на 50 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки (2 минуты) и еще на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Кроме того, «Химки» оштрафованы на 150 тысяч рублей, несколько стюардов не имели удостоверений на матче Кубка России с «Локомотивом» (0:5).

«Локомотив» получил штраф в размере 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

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